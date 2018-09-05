Осінню спеку на Тернопільщині остудять дощі

05/09/2018 Розмір тексту:

Досить спекотну погоду передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями стовпчики термометра у західному регіоні підвищуватимуться до тридцяти градусів тепла. Однак остудять аномальну осінню спеку дощі. В регіоні передбачають високу ймовірність опадів.

У першій декаді вересня на Тернопільщині буде досить спекотно, – вкотре нагадують метеорологи. Однак під час дощів, які пройдуть у західному регіоні, спостерігатиметься незначне зниження температурних показників. А далі спека повертатиметься. «У західному регіоні впродовж доби передбачається мінлива хмарність з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний 3 – 8 метрів за секунду, часом незначні пориви вітру. Температура повітря вночі 10 – 14 градусів тепла, вдень 25 – 28 градусів вище нуля, місцями ще вищі температурні показники», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Метеорологи попереджають: в результаті мінливої погоди в жителів краю може погіршуватися самопочуття.

Софія Романська