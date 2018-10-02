Осінній призов: з Тернопільщини мають відправити до війська півтисячі юнаків

02/10/2018 Розмір тексту:

З початку жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього разу до військових лав покличуть 17 960 українських юнаків, це майже на чотири тисячі більше, ніж минулої призивної кампанії. Пов’язано це із збільшенням кількості призовників для прикордонників і Нацгвардії. З Тернопільщини служити відправлять 550 призовників віком від двадцяти до двадцяти семи років.

Загалом призов-2018 охопить хлопців у віковій категорії 18 – 27, однак до армії підуть лише юнаки від 20-ти до 27-ми років. Боятися повісток не варто, – запевняє заступник військового комісара обласного військкомату Петро Сирко. Відбиратимуть для служби хлопців з ідеальним здоров’ям. Служитимуть вони в престижних підрозділах західного регіону.

«Потребує призовників Національна гвардія, Збройні сили, Держприкордонна служба, Державна служба транспорту. Вкотре наголошуємо: у зону бойових дій призовників ніхто не відправлятиме. У Тернопільській області призов охопить 21 тисячу юнаків, але на службу буде відправлено лише 550. Тобто повістка далеко не означає відправлення на військову службу. Як показує досвід, у Тернопільській області кожен другий призовник не підходить за станом здоров’я. А ми мусимо відібрати хлопців з дуже добрим здоров’ям», – розповідає Петро Сирко.

Під час служби в армії юнаки зможуть здобути військову спеціальність, а також підписати контракт про подальшу військову службу. Однак це стосується лише охочих служити у військових підрозділах.

Софія Романська