Осінь ще потішить тернополян теплом

24/09/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина перебуває під впливом вологих атмосферних фронтів, – розповідають метеорологи. Відтак в регіоні спостерігається дощова погода. Але на початку наступного тижня температурні показники дещо підвищаться.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від 16 до 18-ти градусів тепла, місцями сильний вітер, дощі по всій території регіону, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, з початку тижня слід очікувати дещо вищих температурних показників. Опади припиняться.

«Погодні умови у західних областях зумовлюють вологі атмосферні фронти. Відтак у краї спостерігається дощова погода. Аналогічна тенденція спостерігатиметься і далі. Упродовж доби температура повітря вдень місцями підвищуватиметься до вісімнадцяти градусів тепла, але дощі спостерігатимуться в місті й по області».

За попередніми прогнозами метеорологів, остання декада вересня буде прохолодною, а тепло повернеться в жовтні.

Софія Романська