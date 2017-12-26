“Оркестра Волі” запрошує на різдвяний концерт

26/12/2017 1
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27 грудня о 17.00 годині  в  українському  домі  “Перемога” відбудеться  концерт  Тернопільського муніципального  духового  оркестру “Оркестра  Волі”  з  творів Френка  Сінатри  “Let  it  snow”. 

У  концерті  приймають  участь  солісти-вокалісти   оркестру:  заслужений  артист України  Микола  Блаженко, заслужений  працівник  культури  України  Іван Громик, заслужений  діяч  естрадного  мистецтва  Юрій  Футуйма, лауреати і переможці всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів Зоряна Вовк  та  Іван  Ракочий, танцювальний дует Тернопільської  експериментальної обласної  школи  мистецтв (керівник-Світлана Рудак).

Всі  твори  будуть  виконуватися  мовою  оригіналу.

Під  час  проведення  концерту  оркестр  проведе  конкурс  “Відгадай  мелодію”  з  врученням  переможцям  солодких  та новорічних  подарунків,  та  ще  багато  інших  сюрпризів  чекає  на  Вас  на  різдвяному концерті.

Квитки  можна  придбати  у  касі українського  дому  “Перемога”.

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Коментарі (1)

Харитон

26/12/2017

Минулого року побував на такому концерті “Оркестра волі”, новорічно-різдвяні хіти… Так от, зі всього концерту тільки 2 мелодії були дійсно новорічно-різдвяні, все інше взагалі не в тему. Враження таке ніби грали все що знали, і яке стосунку до різдва не має… Нажаль

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