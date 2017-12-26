“Оркестра Волі” запрошує на різдвяний концерт
27 грудня о 17.00 годині в українському домі “Перемога” відбудеться концерт Тернопільського муніципального духового оркестру “Оркестра Волі” з творів Френка Сінатри “Let it snow”.
У концерті приймають участь солісти-вокалісти оркестру: заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений працівник культури України Іван Громик, заслужений діяч естрадного мистецтва Юрій Футуйма, лауреати і переможці всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів Зоряна Вовк та Іван Ракочий, танцювальний дует Тернопільської експериментальної обласної школи мистецтв (керівник-Світлана Рудак).
Всі твори будуть виконуватися мовою оригіналу.
Під час проведення концерту оркестр проведе конкурс “Відгадай мелодію” з врученням переможцям солодких та новорічних подарунків, та ще багато інших сюрпризів чекає на Вас на різдвяному концерті.
Квитки можна придбати у касі українського дому “Перемога”.
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Коментарі (1)
Харитон26/12/2017
Минулого року побував на такому концерті “Оркестра волі”, новорічно-різдвяні хіти… Так от, зі всього концерту тільки 2 мелодії були дійсно новорічно-різдвяні, все інше взагалі не в тему. Враження таке ніби грали все що знали, і яке стосунку до різдва не має… Нажаль