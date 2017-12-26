“Оркестра Волі” запрошує на різдвяний концерт

26/12/2017 Розмір тексту:

27 грудня о 17.00 годині в українському домі “Перемога” відбудеться концерт Тернопільського муніципального духового оркестру “Оркестра Волі” з творів Френка Сінатри “Let it snow”.

У концерті приймають участь солісти-вокалісти оркестру: заслужений артист України Микола Блаженко, заслужений працівник культури України Іван Громик, заслужений діяч естрадного мистецтва Юрій Футуйма, лауреати і переможці всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів Зоряна Вовк та Іван Ракочий, танцювальний дует Тернопільської експериментальної обласної школи мистецтв (керівник-Світлана Рудак).

Всі твори будуть виконуватися мовою оригіналу.

Під час проведення концерту оркестр проведе конкурс “Відгадай мелодію” з врученням переможцям солодких та новорічних подарунків, та ще багато інших сюрпризів чекає на Вас на різдвяному концерті.

Квитки можна придбати у касі українського дому “Перемога”.