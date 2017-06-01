Організаторів підпільних казино у Тернополі можуть оштрафувати на понад півмільйона гривень

01/06/2017 Розмір тексту:

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокурорами Тернопільської місцевої прокуратури спільно із працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області виявлено протиправну діяльність мережі гральних закладів обласного центру.

В результаті скоординованих дій правоохоронців, вдалось викрити двох тернополян-організаторів грального бізнесу. Мережа їх ігрових залів складалась з 9 об’єктів. Лише у день проведення обшуків вилучено грошових коштів понад 170 000 гривень.

Сьогодні, 1 червня 2017 року, обвинувальний акт у вказаному провадженні скеровано для розгляду до Тернопільського міськрайонного суду.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу, розміром від 170 000 до 680 000 грн