Організатор “Хеліксу” не прийшов на суд
29/12/2016 0
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Апеляційний суд Тернопільської області 29 грудня переніс розгляд апеляційної скарги керівника TOB «Хелікс Кепітал Україна» Дмитра Нагути, оскільки той не з’явився у суд. Його якраз напередодні засідання забрала швидка з підвищеним тиском, каже адвокат.
Адвокат Нагути припускає, що такий згубний вплив на здоров’я його підзахисного спричинив електронний браслет та постійні стреси.
Наразі Дмитро Нагута нібито перебуває на лікуванні у київській клініці, але ніякого документального підтвердження представлено не було.
Захисники Нагути наполягали, щоб розгляд справи проводили без нього, але судді постановили перенести засідання на 17 січня на 12:00, повідомляє “20 хвилин“.
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