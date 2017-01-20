Організатор “Хеліксу”, над яким триває суд, пірнав на Йордан з електронним браслетом. ФОТО

20/01/2017 Розмір тексту:

Одного з організаторів Хелікса, який зараз перебуває під домашнім арештом, впізнали на фотографіях з Йорданської купелі в гідропарку.

Про це люди пишу в соцмережах.

На фото, які оприлюднила 20 хвилин, тернополяни впізнали чоловіка, від якого чимало терноплян очікують повернення вкладених у Хелікс коштів.

“А то Воронцов з рожевим рюкзаком і браслетом на нозі?) не боїться ходити між людьми))”, – написав в коментарях під фото один з дописувачів.

“Частина helix прийшла з браслетом на нозі ! напевно гріхи відмити хоче!”, – йдеться в іншому іронічному коментарі.

Нагадаємо, усі троє організатори Хеліксу зараз перебувають під домашнім арештом, їх місцеперебування поліція відстежує з допомогою електронних браслетів.

Аби опинитися на волі, підозрювані у створенні фінансової піраміди та шахрайстві, сплатили 8,5 млн грн застави.

Джерело: 0352.ua