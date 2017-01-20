Організатор “Хеліксу”, над яким триває суд, пірнав на Йордан з електронним браслетом. ФОТО
Одного з організаторів Хелікса, який зараз перебуває під домашнім арештом, впізнали на фотографіях з Йорданської купелі в гідропарку.
Про це люди пишу в соцмережах.
На фото, які оприлюднила 20 хвилин, тернополяни впізнали чоловіка, від якого чимало терноплян очікують повернення вкладених у Хелікс коштів.
“А то Воронцов з рожевим рюкзаком і браслетом на нозі?) не боїться ходити між людьми))”, – написав в коментарях під фото один з дописувачів.
“Частина helix прийшла з браслетом на нозі ! напевно гріхи відмити хоче!”, – йдеться в іншому іронічному коментарі.
Нагадаємо, усі троє організатори Хеліксу зараз перебувають під домашнім арештом, їх місцеперебування поліція відстежує з допомогою електронних браслетів.
Аби опинитися на волі, підозрювані у створенні фінансової піраміди та шахрайстві, сплатили 8,5 млн грн застави.
Джерело: 0352.ua
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