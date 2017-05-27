Ордени та медалі від президента вручили військовим на Тернопільщині

27/05/2017 Розмір тексту:

Почесні відзнаки, ордени та медалі від Президента України вручили військовослужбовцям, мобілізованим у 2014-2015 роках.

Вони одними з перших долучилися до формування артилерійської бригади та стали на захист України від посягань російського агресора, повідомляє прес-служба ОДА.

Відбулося вручення в окремій артилерійській бригаді оперативного командування «Захід».

Військовослужбовцям, які виконують завдання у зоні АТО і не змогли приїхати на урочистості, нагороди передадуть особисто.

За словами заступника командира 44-ої окремої артилерійської бригади з морально-психологічного забезпечення Володимира Затурського, отримані нагороди слугуватимуть для військовослужбовців своєрідною згадкою про участь у бойових діях та службу в артилерійській бригаді.