Ордени по-новому: найкращі вчителі – політики і депутати?

02/10/2017 Розмір тексту:

З нагоди дня працівників освіти Президент України підписав указ про відзначення державними нагородами.

Серед нагороджених – 4 особи, які мають стосунок до Тернопільської області. За збігом обставин, 3 з 4 нагороджених є представниками місцевого політичного істеблішменту – два депутати обласної ради від БПП та голова громадської ради при облдержадміністрації.

Зокрема, орденом “За заслуги” другого ступеня нагороджено ректора Подільського аграрно-технічного університету Володимира Іванишина, а звання заслуженого працівника освіти присвоєно директору Бучацького агроколеджу Ігорю Леськіву.

Натомість завідувач кафедри ТНПУ Валерій Федорейко отримав право носити орден “За заслуги” третього ступеня.

Скромно посеред таких іменитих нагороджених виглядає виглядає викладач-методист Теребовлянського училища культури Стефанія Облещук.