Операція “Трикстер”: на Тернопільщині “вичислили” трьох кіберзлочинців

16/11/2017 Розмір тексту:

З 30 жовтня на Тернопільщині, як і по Україні загалом розпочалася загальнодержавна цільова операція «Трикстер».

Як зазначив заступник начальника Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Георгій Кондратюк, метою заходів є виявлення та запобігання злочинам в мережі Інтернет.

На даний час найпоширеніші види шахрайства – це отримання оплати за товари, послуги, що поширюються в мережі Інтернет, шляхом введення в оману громадян (фіктивні Інтернет-магазини, майданчики он-лайн оголошень); розповсюдження смс-повідомлень щодо блокування платіжної картки та необхідності її розблокування шляхом здійснення телефонних дзвінків на підконтрольні шахраям номери мобільних операторів; незаконне заволодіння коштами під виглядом розіграшу цінних подарунків (найчастіше автомобіля); часто шахраї надсилають листи від імені благодійних організацій або людей, яким потрібна допомога. Хоча посилання можуть належать реальним благодійним фондам, але реквізити для перерахування коштів належать шахраям; багато громадян скаржаться на Інтернет-аукціони, коли вони перераховують гроші за товар на банківський рахунок, а товар не отримують, або приходить зовсім не те, що вони замовляли.

З початку цільової операції «Трикстер» співробітники відділу протидії кіберзлочинності та працівники Головного управління Національної поліції Тернопільщини виявили більше десяти фактів шахрайських заволодінь коштами громадян.

– Нами задокументовано злочинну діяльність трьох осіб, котрі через мережу здійснювали торгівлю різноманітним крамом. Передоплату з покупців брали стовідсоткову, а товар не надсилали, – розповів Георгій Кондратюк. – Один зі зловмисників продавав задешево комп’ютерну техніку, а двоє інших вводили в оману людей, пропонуючи сільськогосподарську техніку за ціною значно нижчою від ринкової. За усіма фактами розпочато кримінальні провадження. Дії зловмисників кваліфіковані частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу.

Не стати жертвою Інтернет-шахраїв не так уже і важко, – каже Георгій Кондратюк. Варто лише бути дуже обережними, не довіряти пропозиціям про швидке збагачення, не робити передоплату, купувати товар лише у перевірених Інтернет-магазинах та аукціонах.

Якщо ви встали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до правоохоронців, наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.