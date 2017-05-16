Опальному Вардинцю знову призначили заміну

15/05/2017 Розмір тексту:

15 травня призначено нового виконуючого обов’язки головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання.

Нового керівника Івана Трача колективу лікарні представили голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова районної ради Андрій Голайко.

До цього обов’язки головлікаря виконував депутат Тернопільської обласної ради від партії “Батьківщина” Володимир Лісовський, який очолював хірургічне відділення лікарні. Новий тимчасовий керівник Іван Трач очолює стоматологічне відділення установи.

Нагадаємо, що посада головного лікаря ТРТМО (а фактично райлікарні) формально рахується за Ігорем Вардинцем, який після корупційного скандалу більше року перебуває на лікуванні в Німеччині.