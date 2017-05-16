Опальному Вардинцю знову призначили заміну

15/05/2017 3
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15 травня призначено нового виконуючого обов’язки головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання.

Нового керівника Івана Трача колективу лікарні представили голова Тернопільської РДА Олександр Похилий та голова районної ради Андрій Голайко.

До цього обов’язки головлікаря виконував депутат Тернопільської обласної ради від партії “Батьківщина” Володимир Лісовський, який очолював хірургічне відділення лікарні. Новий тимчасовий керівник Іван Трач очолює стоматологічне відділення установи.

Нагадаємо, що посада головного лікаря ТРТМО (а фактично райлікарні) формально рахується за Ігорем Вардинцем, який після корупційного скандалу більше року перебуває на лікуванні в Німеччині.

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Коментарі (3)

Галина

16/05/2017

Лісовського несправедливо звільнили. Вся лікарня за нього.

сторожко

16/05/2017

лучше ліс, чим дрова

трач

16/05/2017

слава вардинцю!

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