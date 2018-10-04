Оновлений БК “Тернопіль-ТНЕУ” стартує у вищій лізі Чемпіонату України

04/10/2018 Розмір тексту:

6 та 7 жовтня 2018 року в спорткомплексі Тернопільського національного економічного університету відбудуться матчі першого туру чемпіонату України з баскетболу.

Оновлений Баскетбольний клуб «Тернопіль-ТНЕУ» повертається до вищої ліги чемпіонату України серед чоловічих команд. В міжсезоння клуб підсилився гравцями вищої та суперліги, а також отримав нового головного тренера – Дмитра Забірченка. Новий тренер є знаковою фігурою в українському баскетболі. Він – триразовий чемпіон України, Володар Кубка та Суперкубка України, колишній гравець та капітан збірної України.

У вищій лізі чемпіонату України серед чоловіків в сезоні 2018/2019 рр. приймуть участь 18 команд, розділених на дві групи. БК «Тернопіль-ТНЕУ» виступатиме у 2 групі разом із такими командами як: Хімік-2 (Южне), Говерла (Івано-Франківськ), БК «Рівне», КПЗО ДОС ДЮСШ-ДОР (Дніпро), Київ-Баскет, Старий Луцьк-Університет, Львівська політехніка та Черкаські мавпи-2. В три етапи команди розіграють між собою комплект нагород, а також право виступати у вищому дивізіоні українського баскетболу – суперлізі.

При підготовці до чемпіонату БК «Тернопіль-ТНЕУ» провів декілька передсезонних товариських ігор, в яких показав хорошу гру і переміг своїх майбутніх суперників зі Львова та Івано-Франківська.

В першому турі тернополяни зустрінуться із другою командою бронзового призера минулорічної суперліги – Южненського Хіміка. Матчі відбудуться в спорткомплексі ТНЕУ по вул. Львівській, 5

6 жовтня 2018 р – о 17:00,

7 жовтня 2018 р. – о 12:00.

Перед БК «Тернопіль-ТНЕУ» в цьому сезоні стоять серйозні завдання. Його чекають важкі ігри та блискучі перемоги.

Закликаємо усіх любителів баскетболу підтримати команду у матчах першого туру вже на цих вихідних!