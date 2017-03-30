Олена Підгрушна стала майором Національної гвардії

30/03/2017 Розмір тексту:

Олімпійська чемпіонка з Тернопільщини Олена Підгрушна отримала чергове високе звання – майора Національної гвардії.

Про це у соцмережі повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

“Вітаю Олімпійську чемпіонку Олену Підгрушну з отриманням звання майора Національної гвардії та кращої спортсменки лютого 2017 в Україні! Героїчний фініш Олени у боротьбі за “срібло” України на чемпіонаті світу з біатлону – це було щось неймовірне. Ми побачили спорт в усій його красі”, – написав Жданов.