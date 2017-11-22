Олександр Башта прокоментував конфлікт з поліцейськими

22/11/2017 Розмір тексту:

Депутат обласної ради, громадський активіст Олександр Башта прокоментував свій вчинок, пов’язаний із застосуванням фізичної сили до патрульних.

Нагадаємо, двоє поліцейських звинувачують його у побитті.

Олександр Башта переконує, що таким чином захищав свою гідність.

«Як викликав поліцію, коли побачив, що місце, призначене для інвалідів, зайняв таксист. Але поки вони приїхали, а це сталося через двадцять хвилин після виклику, то таксі вже поїхало… Вони мене спровокували, а я людина запальна. Слово за слово, і так виник конфлікт. І так сталося, що трохи не стримався. Я, звісно, прошу вибачення за свою нестриманість».

Також Олександр Башта запевняє, що патрульні застосовували проти нього сльозогінний газ. Однак поліцейські цю інформацію категорично заперечують.

За фактом побиття поліція проводить розслідування, а також тривають судово-медичні експертизи.

Софія Романська

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