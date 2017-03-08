Олег Сиротюк: Категорична вимога “Свободи” – в умовах російсько-української війни влада немає права торгувати з окупантами

Більшість фракцій обласної ради підтримала проект, серед них активно підтримала ініціативу і фракція ВО «Свобода».

У зверненні окрім блокади торгівлі також йдеться і про невідкладне прийняття Закону України «Про тимчасову окуповану територію України» та інших законопроектів направлених на захист українських національних інтересів в умовах російсько-української війни. Попри спротив деяких фракцій, важливе рішення набрало необхідну кількість голосів і Тернопільська обласна рада виявила свою позицію у питанні відносин з окупованими територіями та, власне, окупантом – Росією.

– В умовах російсько-української війни, коли мало не щодня гинуть наші вояки на східному фронті влада не має права за їх спинами торгувати. Саме тому Тернопільська обласна рада повинна була і прийняла рішення в підтримку наших вояків і з вимогою зупинити бізнес влади з окупантами. Також депутати ухвалили рішення за пропозицією фракції ВО «Свобода» припинити будь-які зовнішньоекономічні відносини з Кремлем та розірвати дипломатичні відносини з країною-агресором. Війна не закінчиться доти – поки можновладці будуть робити «бізнес на крові». Тернопільщина очікує на швидке виконання центральною владою наших вимог, – наголосив голова фракції «Свобода» Олег Сиротюк.

Варто зауважити, що у той час, коли українська влада боїться назвати ганебне АТО війною, а Росію реальним агресором, патріоти, справжні українці, у тому числі з Тернопільщини – гинуть на фронті. Наше суспільство уже назвало ці економічні відносини «торгівлею на крові», тому знаковим стало рішення Тернопільської обласної ради про блокаду торгівлі з окупованими територіями, а ті, хто його не підтримали, вкотре довели свою «прокремлівську» позицію.