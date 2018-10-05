Олег Барна пояснив, чому обматюкав журналіста, та вибачився перед виборцями. ВІДЕО

ІСТИНА ПОНАД УСЕ!Я прошу вибачення перед своїми виборцями за різку, ненормативну відповідь особині, яка називає себе нібито журналістом, котра умисно мене переслідує та оббріхує тривалий час за вказівкою і за гроші Коломойського. Та водночас звертаюся до істинних журналістів, котрих я глибоко шаную, поважаю, співпрацюю, захищаю за їх принципову позицію (зокрема по справі Чеботаря), і котрих я завше радий бачити у своєму домі, ні в якому разі не сприймати цей імпульсивний вислів у свою адресу і не уособлюватися з цією особиною із телеканалу програми "Гроші" з "1+1", котра на мене звела наклеп на замовлення, пише пасквілі за гроші Коломойського, украдені у народу України, продовжує хамити у соцмережах та переслідує, і разом із керівництвом телеканалу 4 рази відмовили у прямому ефірі для викриття їх наклепу. Усьому має бути межа. Сподіваюся, що ця особина може хоч після цього відстане і задумається.

Опубліковано Oleg Barna Середа, 3 жовтня 2018 р.