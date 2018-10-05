Олег Барна пояснив, чому обматюкав журналіста, та вибачився перед виборцями. ВІДЕО

05/10/2018 0
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Народний депутат з Тернопільщини Олег Барна прокоментував інцидент з журналістом телеканалу “1+1”, який викликав неабиякий резонанс.

Політик попросив вибачення у виборців і пояснив свій вчинок.

Про це він написав на власній сторінці у “Фейсбуці“.

ІСТИНА ПОНАД УСЕ!Я прошу вибачення перед своїми виборцями за різку, ненормативну відповідь особині, яка називає себе нібито журналістом, котра умисно мене переслідує та оббріхує тривалий час за вказівкою і за гроші Коломойського. Та водночас звертаюся до істинних журналістів, котрих я глибоко шаную, поважаю, співпрацюю, захищаю за їх принципову позицію (зокрема по справі Чеботаря), і котрих я завше радий бачити у своєму домі, ні в якому разі не сприймати цей імпульсивний вислів у свою адресу і не уособлюватися з цією особиною із телеканалу програми "Гроші" з "1+1", котра на мене звела наклеп на замовлення, пише пасквілі за гроші Коломойського, украдені у народу України, продовжує хамити у соцмережах та переслідує, і разом із керівництвом телеканалу 4 рази відмовили у прямому ефірі для викриття їх наклепу. Усьому має бути межа. Сподіваюся, що ця особина може хоч після цього відстане і задумається.

Опубліковано Oleg Barna Середа, 3 жовтня 2018 р.

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