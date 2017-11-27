Околиці Тернополя заливають фекаліями. ФОТО

27/11/2017 1
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20 листопада представники ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” викрили “ділка”, котрий намагався злити рідкі побутові відходи на поле біля смт. Велика Березовиця.

Як повідомляє Реально, з метою впорядкування цієї роботи, недопущення порушення чинного законодавства та враховуючи попит населення на цю послугу, активісти вимагають від власників асенізаційних автомобілів легалізувати підприємницьку діяльність та вивозити рідкі побутові відходи у відведені місця (каналізаційно-очисні споруди).

Приватного підприємця, який є власником автомобіля буде заслухано на адмінкомісії Великоберезовицької селищної ради Великої Березовиці.

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Коментарі (1)

Славік

27/11/2017

Бажаю ГО “Скеля” не здаватись, бо цією проблемою, крім вас ніхто не займається. А водії-гімновози страх втратили будь-який,ні штрафи, ні попередження, ні поліція їх не лякають. Зливають ті фекалії не тільки по полях, але й на дачах, садових товариствах, “удобрюючи” землю. Ганьба таким гімновозам!!!

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