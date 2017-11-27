Околиці Тернополя заливають фекаліями. ФОТО

27/11/2017 Розмір тексту:

20 листопада представники ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля” викрили “ділка”, котрий намагався злити рідкі побутові відходи на поле біля смт. Велика Березовиця.

Як повідомляє Реально, з метою впорядкування цієї роботи, недопущення порушення чинного законодавства та враховуючи попит населення на цю послугу, активісти вимагають від власників асенізаційних автомобілів легалізувати підприємницьку діяльність та вивозити рідкі побутові відходи у відведені місця (каналізаційно-очисні споруди).

Приватного підприємця, який є власником автомобіля буде заслухано на адмінкомісії Великоберезовицької селищної ради Великої Березовиці.