Оголосили план “Перехоплення”: на Тернопільщині викрали дорогий позашляховик

10/04/2018 Розмір тексту:

Оперативний план “Перехоплення” ввели на території Тернопільської області 9 квітня правоохоронці. Причина – викрадення з центру Заліщик автомобіля марки TOYOTA Prado.

За словами власника транспортного засобу, він приїхав до райцентру з Одеси. Іномарку припаркував на одній із вулиць, а сам пішов по справах. Повернувся десь за годину і виявив відсутність автомобіля. Повідомлення про крадіжку в місцеве відділення поліції надійшло від оператора служби “102” Одеси.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух оголосив план “Перехват”. Усі відділи та відділення поліції Тернопільщини отримали орієнтування щодо викраденого транспортного засобу. Працівники карного розшуку встановили маршрут руху автомобіля і попередили інші області, через які він міг рухатися. Оперативність та злагоджена робота працівників поліції допомогли виявити невідомого. Зупинили автомобіль поліцейські патрульної поліції Вінничини.

За попередніми даними, викрадач – житель Одеської області. Його затримали відповідно до статті 208 КПК. Чоловіка перевезли на Тернопільщину, проте він у скоєному не зізнається.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289 частина 1 ККУ – Незаконне заволодіння транспортним засобом. Перевіряють правоохоронці причетність підозрюваного до скоєння аналогічних злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.