На Тернопільщині оголошено штормове попередження

13/01/2017 Розмір тексту:

В Україні оголосили штормове попередження.

Сьогодні, 13 січня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«13 січня на дорогах країни ожеледиця. Вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с; вдень на Закарпатті сильні опади», – йдеться в повідомленні.

На Київщині 13 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.