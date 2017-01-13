На Тернопільщині оголошено штормове попередження

13/01/2017 0
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В Україні оголосили штормове попередження.

Сьогодні, 13 січня, у багатьох областях України очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«13 січня на дорогах країни ожеледиця. Вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с; вдень на Закарпатті сильні опади», – йдеться в повідомленні.

На Київщині 13 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

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