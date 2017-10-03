Оформити “Карту тернополянина” можна онлайн
03/10/2017 0
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З 1 жовтня розпочато онлайн-прийом заявок на виготовлення «Соціальної карти тернополянина» – проїзного квитка тривалого користування, який дасть змогу мешканцям їздити за дешевшим тарифом у громадському транспорті міста, відповідно 3 грн. у тролейбусах та 4 грн. у маршрутках.
Оформити «Соціальну карту тернополянина» онлайн можуть учні/студенти та інші мешканці м.Тернополя, які проживають чи працюють у місті. Не зможуть заповнити онлайн-форму лише пільговики, оскільки виготовлення такої карти потребує підтвердження права на пільгу (пред’явлення відповідного посвідчення) і виготовляється картка для пільговиків та пенсіонерів безкоштовно.
Заповнити онлайн-форму можна за посиланням.
Для подання заявки на виготовлення «Карти тернополянина» необхідно ввести ПІП, дату народження, серію та номер документа, який засвідчує особу, індивідуальний податковий номер, контактний телефон та фото.
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