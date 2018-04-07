Одиноких та малозабезпечених тернополян порадували святковими пакунками. ФОТО

07/04/2018 Розмір тексту:

«Великодні кошики» подарували трьом сотням малозабезпечених тернополян. Таку акцію в обласному центрі проводять уже п’ять років поспіль.

Організовує акцію «Великодній кошик» благодійний фонд «Карітас». Проте цього року долучилися підприємці, представники громадських організацій.

«До цих кошиків ми поклали найнеобхідніше. Те, що знадобиться під час свят. Одинокі краяни були дуже задоволеними. Оскільки вони, зазвичай, особливо чекають Пасхальних свят, адже це для них означає наявність підтримки, можливість поспілкуватись з тими, хто не лише вислухає, а й допоможе. Це для них дуже важливо. Тому великою приємністю для них лунали великодні благословення та найщиріші привітання. Продуктові набори отримали сім’ї, які знаходяться у важких життєвих обставинах, інваліди, малозабезпечені та багатодітні родини», – відзначив директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

До слова, при благодійному фонді діє їдальня. Там безкоштовно годують знедолених краян навіть у будні дні. А під час свят малозабезпечених частуватимуть святковими стравами.