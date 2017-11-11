Один загиблий і п’ятеро травмованих: жахлива аварія на Тернопільщині. ФОТО
11/11/2017 0
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9 листопада о 15:52 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Дзвиняч Заліщицького району трапилась дорожньо-транспортна пригода.
На місце виклику оперативно направили черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС у складі 4-ох чоловік.
По прибуттю встановили, що водій автомобіля «Renault Master», не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення із «ГАЗ-53».
Бійці ДСНС виконали ряд заходів, спрямованих на недопущення подальшого займання транспортних засобів, а також, за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілих та передали їх до рук працівників екстреної медичної допомоги.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості, одна особа загинула.
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