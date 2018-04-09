Один з тернопільських теплоходів вийшов у плавання

Як повідомили в спільноті “Транспорт Тернополя”, наразі працює один теплохід – “Капітан Парій”. Інший – “Герой Танцоров” – вийде ближче до літа.

Вартість прогулянки наразі незмінна – 25 гривень з дорослого та 10 гривень з дитини, повідомляють Тернополяни.

Нагадаємо, що теплоходи “Капітан Парій” та “Герой Танцоров”, які щоліта курсують на Тернопільському ставі, є власністю міста та перебувають на балансі КП “Тернопільелетротранс”.