Один з тернопільських теплоходів вийшов у плавання
09/04/2018 0
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8 квітня у Тернополі стартував навігаційний сезон на Тернопільському ставі.
Як повідомили в спільноті “Транспорт Тернополя”, наразі працює один теплохід – “Капітан Парій”. Інший – “Герой Танцоров” – вийде ближче до літа.
Вартість прогулянки наразі незмінна – 25 гривень з дорослого та 10 гривень з дитини, повідомляють Тернополяни.
Нагадаємо, що теплоходи “Капітан Парій” та “Герой Танцоров”, які щоліта курсують на Тернопільському ставі, є власністю міста та перебувають на балансі КП “Тернопільелетротранс”.
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