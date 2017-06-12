Один із тернопільських парків оголосили “неблагополучним” через скажених білок

09/06/2017 Розмір тексту:

1 червня група тернополян відпочиваючи в парку “Національного відродження” замітили білку, яка поведінкою та за зовнішніми ознаками видалася їм хворою.

Маючи добре серце, люди вирішили допомогти їй, зловили, помістили в поліетиленовий пакет та повезли на огляд до приватного ветеринара. Однак, уже в кабінеті лікаря білка «віддячила» своїм рятівникам, покусала. У громадянина З. численні рани від укусів. Ветеринар обробив рани тваринці . Однак, коли цей громадянин віз білку до власного помешкання – та померла. На наступний день він звернувся до Теропільської міської лікарні з проханням провести дослідження тварини на сказ. Матеріал був відібраний 2 червня, а уже 6.06 – фахівці лабораторії Тернопільської регіональної лабораторії ветеринарної медицини підтвердили діагноз на сказ.

08 червня 2017 року проведено засідання надзвичайно протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради, участь у якому взяли фахівці управління Держпродспоживслужби в м.Тернополі.

Згідно рішення №2 від 08.06.2017 року даної комісії оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу територію парку «Національного відродження» в зв’язку із загибелю білки. Накладенні карантинні обмеження терміном на 2 місяці після останього випадку сказу,а також заборонено в неблагополучному пункті проведення виставок,змагань із залученням тварин, а також обмеження на вигул домашніх тварин.

На даний час проводяться оздоровчі заходи щодо ліквідації вогнища сказу,а саме: вакцинація тварин проти сказу в загрозливій зоні.

Джерело: Реально