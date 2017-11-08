Одну з вулиць у Тернополі перекрили. ВІДЕО

08/11/2017 Розмір тексту:

Перехрестя вулиць Миру і Дружби у Тернополі перекрито для транспорту. З неділі там проходить капітальний ремонт, який, за сприятливих погодніх умов, планують завершити до 9 листопада, повідомили у Тернопільській міськраді.

Частина доріг на Дружбі у Тернополі перекрита для руху транспорту. Там ремонтують проїжджу частину перехрестя вулиць Миру та Дружби. Відтак, поки триватимуть ремонтні роботи, у цьому мікрорайоні громадський транспорт курсуватиме вулицями Брежанською та Мазепи. Перший та третій тролейбуси – тимчасово зняті з ліній, повіомляє TV-4.

– Щоб, наприклад, від Маяка добратися до Дружби, як люди мають їхати? Потрібно їхати по Мазепи, по Кривоноса, Винниченка або в напрямку Бережанська, Тролейбусна, ось такий маршрут. Ми минаємо всю вулицю Карпенка і вулицю Мииру і Дружби, – розповідає начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик.

Деякі маршрутні таксі, які рухаються вулицею Миру у центр, об’їжджають звичний маршрут і забирають людей із зупинки неподалі бару “Маяк” заїжджаючи із вулиці Мазепи. Дорожники запевняють: за сприятливих погодніх умов, а це не менше 8 градусів тепла, закінчать ремонтні роботи до четверга.

Після капітального ремонту перехрестя вилиць Миру та Дружби шляховики візьмуться за останній плановий об’єкт цього року.