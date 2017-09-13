Однокласник побив тернопільську школярку до струсу мозку

13/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі 12-річну дівчинку забрали зі струсом мозку. Дитину на перерві вдарив однокласник.

Випадок трапився 11 вересня о 12:38, повідомляє Доба.

– Бригада швидкої виїжджала на вулицю Камінну, де надавала допомогу 12-річній дівчинці, яку вдарив по голові на перерві однокласник. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку дитину, після наданої допомоги, доставлено в обласну дитячу лікарню, — повідомили медики.