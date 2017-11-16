Одного спіймали, інший втік: на ринку в Тернополі орудували грабіжники-кавказці. ФОТО

16/11/2017 Розмір тексту:

У вчиненні грабежу тернопільські поліцейські підозрюють двох вихідців з Кавказу.

Як розповів начальник Тернопільського районного відділення поліції Віктор Волощук, 14 листопада о 09.35 надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що на ринку «Західний» двоє невідомих осіб відкрито викрали майно з салону автомобіля, що належить місцевому жителю.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення і одного зі зловмисників вдалося затримати гарячими слідами. У цьому правоохоронцям допомогли небайдужі громадяни.

З’ясувалося, підозрюваний – іноземець, 1985 року народження, ніде не зареєстрований, без постійного місця проживання. Поліцейські встановили, що його спільником був теж виходець з кавказького регіону Абралава Райбулі Роландович, 1981 року народження. Зловмисника оголошено у розшук. Уважно придивіться до фото грабіжника, якщо вам відомо його місце перебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 43-61-00 – чергова частина, 067-208-02-25 – сектор кримінальної поліції, або 102 у будь-який відділ поліції.

З салону автівки, як розповів потерпілий, зловмисники викрали його барсетку з особистими документами, грошима та три мобільні телефони.

– Минуло не більше десяти хвилин, як я вийшов з машини, щоб придбати на ринку деякий товар – розповів Євген Кузьміцький. – Раптом почув звук сигналізації. Кинувшись до авто, побачив, що виламана кватирка і опущене скло дверцят. З салону зникла барсетка, що лежала між сидіннями та мобільні телефони.

В одному з рядів ринку потерпілий помітив чоловіка, котрий біг з його барсеткою. Кинувся слідом за ним, кличучи про допомогу. Небайдужі люди відгукнулися. Лиходія наздогнали вже на проїжджій частині дороги.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 186 ККУ. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Поліцейські застерігають краян бути уважними та пильними. Якщо ви побачили незнайомих вам осіб, особливо іноземців, а їх легко впізнати і за зовнішніми ознаками, і за властивим їм мовним акцентом – повідомляйте про це правоохоронців за телефоном 102, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.