Одного побили, в іншого “пшикнули”: біля нічного клубу постраждали двоє молодиків

27/11/2017 Розмір тексту:

У Тернополі медики швидкої допомоги двічі виїжджали на виклик до нічного клубу “Алюр”. Обидва випадки трапились 26 листопада близько сьомої години ранку.

Спершу “швидка” рятувала 22-річного хлопця, якого побили біля клубу. Медики діагностували у нього гематому ока. Також він був п’яний, повідомляє Доба.

— Після наданої допомоги пацієнта, залишено на місці події, — зазначили у “швидкій”.

Того ж таки дня о 7:49 медики швидкої надавали допомогу ще одному потерпілому, який постраждав поблизу «Алюру».

— За словами постраждалого, охоронці цього закладу пшикнули йому невідомою речовиною з балончика в очі. Із хімічним опіком очей та у стані алкогольного сп’яніння постраждалого, після наданої допомоги, залишено на місці, оскільки від госпіталізації він відмовився, — підсумували медики.