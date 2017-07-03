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Одне з найстаріших міст Тернопільщини запрошує на ювілей. ВІДЕО
03/07/2017 1
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Місто-переможець Всеукраїнської акції “7 чудес України: історичні міста та містечка” – Теребовля – запрошує на святкування 920-річчя.
Святкування проходитиме з 7 по 9 липня.
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Коментарі (1)
Михасьо03/07/2017
Ріднее місто – найгарніше!За останні роки багато зроблено це факт!Однак недобудований Велетень-Будинок Культури,який тупо і по безгосподарськи стоїть,ще з попереднього століття, бє тривогу в серці кожного теребовлянця!Ми пишаємося своїм величним Замком,казковим Плебанівським мостом і іншими спорудами,будівлями старовини,А що ми залишим нашими наступникам???!Питання в першу чергу до Мера(князя)ПоперечногоС.І.