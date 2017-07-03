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Одне з найстаріших міст Тернопільщини запрошує на ювілей. ВІДЕО
03/07/2017 0
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Місто-переможець Всеукраїнської акції “7 чудес України: історичні міста та містечка” – Теребовля – запрошує на святкування 920-річчя.
Святкування проходитиме з 7 по 9 липня.
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