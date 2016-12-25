Одіозний чиновник часів Хоптяна хоче повернутися у владу

25/12/2016 Розмір тексту:

Екс-головний земельник Тернопільщини часів Хоптяна Роман Папіровський знову хоче повернутися у ласе відомство. Як стало відомо «Репортеру», скандальний посадовець подав свої документи на осаду одного із інспекторів Держгеокадастру в Тернопільській області.

Зокрема, Папіровський (на фото зліва) хоче координувати рідний для екс-голови ТОДА Підволочиський район. Варто зазначити, що нещодавно Держгеокадатру повернули контролюючі функції, тож тепер посадовцям цієї структури буде чим зайнятися, пише Репортер.

Роман Папіровський запам’ятався тернополянам, як символ безмірної захланності. Кажуть, апетити посадовця були на стільки великими, що в шоці було навіть його оточення. Справами посадовця займалася прокуратура. Його підозрювали в тому, що він сфальсифікував документи і виділив на свою бабусю аж чотири земельні ділянки у рідному селі.

На право і на ліво земельник Папіровський роздавав землі місцевим аграріям, за що отримував винагороду, яка вимілювалася не одним мільйоном гривень. Це стосується, зокрема, Бучацького району, де, за повідомленням місцевих ЗМІ, за таким принципом роздали 250 га землі.

Кажуть, Роман Папіровський на кінець своєї земельної кар’єри у Тернополі (а вона припала саме на період повалення режиму Януковича та Революцію гідності) два дні вивозив та знищував документи підконтрольного відомства, аби замести за собою сліди.

Нагадаємо, що Папіровський на посаду головного земельника області потрапив завдяки протекції Хоптяна, виконував його особливі доручення. Скандальний чиновник поводив себе доволі пафосно. Його бачили за кермом різних дорогих авто, в престижних клубах.