Одіозний чиновник часів Хоптяна хоче повернутися у владу
Зокрема, Папіровський (на фото зліва) хоче координувати рідний для екс-голови ТОДА Підволочиський район. Варто зазначити, що нещодавно Держгеокадатру повернули контролюючі функції, тож тепер посадовцям цієї структури буде чим зайнятися, пише Репортер.
Роман Папіровський запам’ятався тернополянам, як символ безмірної захланності. Кажуть, апетити посадовця були на стільки великими, що в шоці було навіть його оточення. Справами посадовця займалася прокуратура. Його підозрювали в тому, що він сфальсифікував документи і виділив на свою бабусю аж чотири земельні ділянки у рідному селі.
На право і на ліво земельник Папіровський роздавав землі місцевим аграріям, за що отримував винагороду, яка вимілювалася не одним мільйоном гривень. Це стосується, зокрема, Бучацького району, де, за повідомленням місцевих ЗМІ, за таким принципом роздали 250 га землі.
Кажуть, Роман Папіровський на кінець своєї земельної кар’єри у Тернополі (а вона припала саме на період повалення режиму Януковича та Революцію гідності) два дні вивозив та знищував документи підконтрольного відомства, аби замести за собою сліди.
Нагадаємо, що Папіровський на посаду головного земельника області потрапив завдяки протекції Хоптяна, виконував його особливі доручення. Скандальний чиновник поводив себе доволі пафосно. Його бачили за кермом різних дорогих авто, в престижних клубах.
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Коментарі (3)
Правда25/12/2016
Дивлячись онлайн трасляцію конкурсу на посади, диву дивуєшся яка безграмотність та нахабство осіб які рвуться до корита, а шановний дописувач Ігор я стикався з різними посадовими особами Держкомзему (зараз Держгеокадастру) скажу чесно вся ця попередня еліта це сміття і злодії вищого гатунку а пан Папіровський хам та злодій і я маю конкретні факти так що, його будь ласка не захищайте, а хто написав дану статтю молодець.
Ігор25/12/2016
ця статейка замовлена люсратором який переплюнув Папіровського
Землемір із стажем25/12/2016
Це бидло із іншими земельниками аферистами Тернопільського краю та головами приміських сільських рад повинні сидіти в тюрмі, а не йти до влади за нанесені збитки людям та державі.