Одеситка розповіла шокуючу історію про паломництво до Почаївської Лаври
Одеситка Ірина Пугачова розповіла про ситуацію, яка виникла під час відвідин Почаївської Лаври.
Про ставлення монахів московської церкви до україномовних паломників жінка написала у Фейсбуці.
“Ми часто здійснюємо паломницькі поїздки в Почаївську Лавру. Не спостерігали дискримінації мовної.
Але коли паломники подають записки і розмовляють на українській мові у них із залізними нотками в голосі запитують звідки вони і чи не ходять в церкву до «розкольників».
Це чули постійно. Так як стоїш завжди в черзі, запитують всіх україномовними.
Заради експерименту і я заговорила на українській мові. У мене так само з залізними нотками запитали звідки я і чи ходжу в Київський Патріархат. Я відповіла російською: З Одеси. Більше питань не задавали. І обличчя ченця освітилося.
Останній раз були восени 2015. У Лаврі немає авто з російськими номерами. Знову з’явилися з Білорусі. Почули, що бандерівці паломників не їдять, почали їздити. А російські носа не показують. Все так само приїжджають джипи з київськими номерами. Авто на стоянці не залишають, прямо під готель під’їжджають. Цим “паломникам” особлива честь. І розуміємо чому. «Опозиційний блок» він же з “праведників” складається.
А ще вразила заангажованість ченців. Розуміємо, що вони телебачення не дивляться, інтернет не читають, новини їм «підносять на тарілочці». Промиті мізки антиукраїнською пропагандою – жах. Ми за голову взялися. Все догори дном. Коли я почала розповідати священикам історію моїх родичів з Донбасу, як вони бігли від «руского міра». Особисто бачили російських солдатів і російські танки і як стріляли по по Мар’янці і багато чого про «іхтамнетов». Батюшки починали нервувати і злитись і йшли. І їх можна зрозуміти. Це дійсно неможливо прийняти, усвідомити, що “православні” росіяни стріляють в православних і окупували нашу територію. Монахи не можуть прийняти той факт, що їх Патріарх разом з кремлівським упирем вбивають ні в чому не винних українців на їхній землі», – ідеться у дописі.
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