Одеситка розповіла шокуючу історію про паломництво до Почаївської Лаври

25/06/2018 Розмір тексту:

Одеситка Ірина Пугачова розповіла про ситуацію, яка виникла під час відвідин Почаївської Лаври.

Про ставлення монахів московської церкви до україномовних паломників жінка написала у Фейсбуці.

“Ми часто здійснюємо паломницькі поїздки в Почаївську Лавру. Не спостерігали дискримінації мовної.

Але коли паломники подають записки і розмовляють на українській мові у них із залізними нотками в голосі запитують звідки вони і чи не ходять в церкву до «розкольників».

Це чули постійно. Так як стоїш завжди в черзі, запитують всіх україномовними.

Заради експерименту і я заговорила на українській мові. У мене так само з залізними нотками запитали звідки я і чи ходжу в Київський Патріархат. Я відповіла російською: З Одеси. Більше питань не задавали. І обличчя ченця освітилося.

Останній раз були восени 2015. У Лаврі немає авто з російськими номерами. Знову з’явилися з Білорусі. Почули, що бандерівці паломників не їдять, почали їздити. А російські носа не показують. Все так само приїжджають джипи з київськими номерами. Авто на стоянці не залишають, прямо під готель під’їжджають. Цим “паломникам” особлива честь. І розуміємо чому. «Опозиційний блок» він же з “праведників” складається.

А ще вразила заангажованість ченців. Розуміємо, що вони телебачення не дивляться, інтернет не читають, новини їм «підносять на тарілочці». Промиті мізки антиукраїнською пропагандою – жах. Ми за голову взялися. Все догори дном. Коли я почала розповідати священикам історію моїх родичів з Донбасу, як вони бігли від «руского міра». Особисто бачили російських солдатів і російські танки і як стріляли по по Мар’янці і багато чого про «іхтамнетов». Батюшки починали нервувати і злитись і йшли. І їх можна зрозуміти. Це дійсно неможливо прийняти, усвідомити, що “православні” росіяни стріляють в православних і окупували нашу територію. Монахи не можуть прийняти той факт, що їх Патріарх разом з кремлівським упирем вбивають ні в чому не винних українців на їхній землі», – ідеться у дописі.