Очільник тернопільської «Свободи» виступив на захист дітей-сиріт

29/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

За ініціативи очільник обласної організації Тернопільського осередку ВО «Свобода» Олега Сиротюка депутати Тернопільської обласної ради під час чергової сесії прийняли звернення до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення житлом дітей-сиріт.

Зокрема, згідно проголосованого документу, тернопільські депутати вимагають в Кабміну розробити та прийняти державну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.

– Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб з їх числа. Станом на 01.07.2016 кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, складає 20 298 осіб, з них за віком: від 16 до 18 років – 5 382 дитини; від 18 до 23 років – 14 916 осіб. Протягом 2013 – 2015 років, відповідно до статистичних даних житло отримали 2 145 осіб що складає 11% від усіх потребуючих.  Зважаючи на актуальність забезпечення житлом сиріт після досягнення ними повноліття, відповідно до ст. 6 Закону України «Про державні цільові програми» Тернопільська обласна рада ініціює розроблення та прийняття державної програми підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, – йдеться у зверненні.

Даний проект рішення під №922 прийняли за основу та в цілому. Свій голос за нього віддала більшість від депутатського корпусу – 53 депутати Тернопільської обласної ради.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Який новорічно-різдвяний празник для вас головний?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,304 / 10.42m