Очільник тернопільської «Свободи» виступив на захист дітей-сиріт

Зокрема, згідно проголосованого документу, тернопільські депутати вимагають в Кабміну розробити та прийняти державну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.

– Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування а також осіб з їх числа. Станом на 01.07.2016 кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, складає 20 298 осіб, з них за віком: від 16 до 18 років – 5 382 дитини; від 18 до 23 років – 14 916 осіб. Протягом 2013 – 2015 років, відповідно до статистичних даних житло отримали 2 145 осіб що складає 11% від усіх потребуючих. Зважаючи на актуальність забезпечення житлом сиріт після досягнення ними повноліття, відповідно до ст. 6 Закону України «Про державні цільові програми» Тернопільська обласна рада ініціює розроблення та прийняття державної програми підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, – йдеться у зверненні.

Даний проект рішення під №922 прийняли за основу та в цілому. Свій голос за нього віддала більшість від депутатського корпусу – 53 депутати Тернопільської обласної ради.