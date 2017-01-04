На Різдво на Тернопільщині очікують вторгнення арктичного повітря

04/01/2017 0
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За прогнозами Укргідрометцентру, на Тернопільщині 4 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах місцями ожеледиця.

А 6-7 січня у зв’язку з вторгненням арктичного повітря буде різке зниження температури: вночі до 13-19° морозу. Місцями очікується до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС в області.

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