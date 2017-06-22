Очевидці розповіли подробиці ДТП, внаслідок якого загинула дитина

21/06/2017 Розмір тексту:

Учора близько дев’ятнадцятої в обласному центрі сталася смертельна аварія. На вулиці Лесі Українки під колесами авто загинув трирічний хлопчик.

Очевидці трагедії розповідають, що водій їхав не швидко, близько 40 км за годину. Дитина раптово вибігла на дорогу поблизу пішохідного переходу.

«Наразі тривають слідчі дії. Після встановлення всіх обставин аварії, приймуть рішення згідно єдиного реєстру досудового розслідування», – відзначив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Андрій Фірман.

За словами очевидців, дитина йшла з мамою тротуаром і раптово вибігла на проїжджу частину, від удару дитина відлетіла на кілька метрів. За попередньою інформацією, водій був тверезим. Трирічний хлопчик помер на руках у лікарів швидкої допомоги.

«Дуже велика трагедія сталася. Дуже шкода дитину і батьків. Це непоправна втрата. Все сталося дуже швидко. Дитина раптово вибігла на дорогу», – каже тернополянка Вікторія Маланчук.

Тернополяни скаржаться, що ділянка дороги на вулиці Лесі Українки дуже небезпечна. Аварії там – не рідкість.

Софія Романська