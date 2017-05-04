Очевидці повідомляють про ДТП, яке нібито скоїв ректор тернопільського ВУЗу. ВІДЕО

04/05/2017 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на вулиці Микулинецькій.

Відео з місця аварії опублікував сайт Погляд.

“Тернополяни, які їхали вулицею Микулинецькою у бік Березовиці, споглядали розбитий “Range Rover”, який стояв ледь не посеред дороги. За словами очевидців, власник дорогої автівки – ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий. Який, нібито, вчинив ДТП і втік. Вірніше… його забрав знайомий на автомобілі “Toyota”” – пише видання.