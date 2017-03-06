Обуренню мешканців Тернополя немає меж. ФОТО

06/03/2017 1
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Обуренню мешканців міста немає меж. В парку Шевченка, на набережній, просто на газоні, з’явився новенький МАФ.

Поки що це “диво архітектури” не працює за прямим призначенням, але свій вклад у згуртування громади зробило однозначно, пише Терен.

Поява в мережі інтернет такого фотофакту викликала хвилю негативних емоцій у жителів Тернополя. Одні пишуть, що такий вчинок (видача дозволів на малі архітектурні форми у паркових зонах) це байдужість влади до думки громади. Інші кажуть – спалити.

Фото: Едуард Крутько

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Коментарі (1)

Микола Миколайович

06/03/2017

Колись в радянські часи голова колгоспу з 5 ранку обїзджав свою господарку і знав все що робиться ,А нас мер напевне не знає добре міста раз не помічає такого ганебного неподобства,Поступово Тернопіль перетворюється в брудне не привабливе місто! А центр та й біля самої міської ради запруджений автомобілями,хоча всюди в світі такого не має! Активісти де ви?

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