Обуренню мешканців Тернополя немає меж. ФОТО

06/03/2017 Розмір тексту:

Обуренню мешканців міста немає меж. В парку Шевченка, на набережній, просто на газоні, з’явився новенький МАФ.

Поки що це “диво архітектури” не працює за прямим призначенням, але свій вклад у згуртування громади зробило однозначно, пише Терен.

Поява в мережі інтернет такого фотофакту викликала хвилю негативних емоцій у жителів Тернополя. Одні пишуть, що такий вчинок (видача дозволів на малі архітектурні форми у паркових зонах) це байдужість влади до думки громади. Інші кажуть – спалити.

Фото: Едуард Крутько