Обурені незаконною вирубкою лісу люди хочуть перекрити трасу Львів-Тернопіль

23/09/2018 Розмір тексту:

Мешканці села Кругів Золочівського району Львівщини через вирубку дерев, яку вони виявили сьогодні, 22 вересня, погрожують перекрити дорогу Львів-Тернопіль, пише Золочів.нет.

Як зазначено у повідомленні, мешканці розповіли: почули, що знову ріжуть дерева у лісі. Коли прийшли в ліс, ті, хто різали, – втекли. На громадських слуханнях раніше люди висловилися проти вирубки дерев. Також жителі села нагадують: є рішення сесії сільської ради про заборону вирубки.

Мешканці села вже зверталися у різні інстанції та служби, але кажуть, що їх не почули. Якщо ж їх знову не чутимуть, перекриватимуть дорогу Львів-Тернопіль.