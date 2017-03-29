Обстріляли консульство Польщі, яке обслуговує мешканців Тернопільщини

29/03/2017 Розмір тексту:

Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, розташоване на вулиці Дубнівській, 22б. Постраждалих немає.

Про це повідомляє місцевий сайт “Волинь 24“.

Напад стався близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух.

У даху приміщення консульства – діра, вікно під цим місцем розбите.

Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета або якогось іншого “серйозного озброєння”.

На місце прибули правоохоронці, в тому числі і начальник ГУНП області Петро Шпига. Територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ і слідчо-оперативна група поліції.

Відзначається, що приміщення, куди цілилися зловмисники – службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім’я консула живе в іншому крилі будівлі. Приміщення охорони – поверхом нижче.

“Стріляли неприцільно або невміло. Може бути, що з метою якогось попередження або провокації”, – сказав представник правоохоронних органів в неофіційному коментарі.