У ТНЕУ обрали найкрасивішу студентку. “Гарячий” фоторепортаж

23/03/2017 2
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Студентка факультету банківського бізнесу перемогла у конкурсі «СтудМіс ТНЕУ», який відбувся 22 березня 2017 року.

В актовому залі Тернопільського економічного університету відбувся конкурс «СтудМіс ТНЕУ 2017». Серед 11-ти претенденток,  корону виборола студентка Факультету банківського бізнесу 21-ти річна Яна Колеснік, повідомляє сайт Тернополяни.

«Перемога стала для мене неочікуваною і мене переповнюють емоції, – розповіла після перемоги Яна Колеснік. – Дуже дякую усім за підтримку! Вже вдруге взяла участь у конкурсі краси і не пошкодувала, вперше я завоювала титут «Перша Леді Тернополя -2016» і «СтудМіс ТНЕУ» лише додало сил не зупинятися на досягнутому та удосконалюватися надалі. У нас було дуже мало часу на підготовку, всього місяць та ми зібрали всі свої сили і зробили все на вищому рівні. Зараз мене переповнюють емоції і бракує слів, я дуже щаслива, дякую!».

Першою віце-міс стала студентка Олена Войнарович. Звання другої віце-міс отримала 19-ти річна Тетяна Богів, студентка юридичного факультету.

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Коментарі (2)

Джуді

25/03/2017

Ото фінансистки нафінансують після випуска.

Andy

24/03/2017

freak show

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