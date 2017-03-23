У ТНЕУ обрали найкрасивішу студентку. “Гарячий” фоторепортаж

В актовому залі Тернопільського економічного університету відбувся конкурс «СтудМіс ТНЕУ 2017». Серед 11-ти претенденток, корону виборола студентка Факультету банківського бізнесу 21-ти річна Яна Колеснік, повідомляє сайт Тернополяни.

«Перемога стала для мене неочікуваною і мене переповнюють емоції, – розповіла після перемоги Яна Колеснік. – Дуже дякую усім за підтримку! Вже вдруге взяла участь у конкурсі краси і не пошкодувала, вперше я завоювала титут «Перша Леді Тернополя -2016» і «СтудМіс ТНЕУ» лише додало сил не зупинятися на досягнутому та удосконалюватися надалі. У нас було дуже мало часу на підготовку, всього місяць та ми зібрали всі свої сили і зробили все на вищому рівні. Зараз мене переповнюють емоції і бракує слів, я дуже щаслива, дякую!».

Першою віце-міс стала студентка Олена Войнарович. Звання другої віце-міс отримала 19-ти річна Тетяна Богів, студентка юридичного факультету.