Обнадійливі і не дуже: які новини приніс тиждень, що минає

28/09/2018 Розмір тексту:

Світ

Тероризм знову нагадав про себе

Цього разу – не у “невірній” Європі, а в самій що не є ортодоксально ісламській, яка, до того ж, вважається одним із його розсадників. Бойовики, одягнені у військову форму без розпізнавальних знаків, розстріляли військовий парад в Ірані. Четверо нападників вели вогонь із засідки в парку і, з їхньої точки зору, доволі ефективно – загинуло понад 25 осіб, ще близько 50 отримали поранення. Серед постраждалих були і військові, і цивільні. Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало тим, що викликало послів Нідерландів, Данії та повіреного в справах Великобританії. На думку властей Ірану, саме ці країни перешкоджають затриманню членів терористичної групи, яку Тегеран вважає винною в нападі. “Неприйнятно, що Європейський союз не зараховує учасників цієї групи до терористичних організацій лише на тій підставі, що вони ще не здійснили терактів на європейській землі”, – заявив представник іранського МЗС.

“Сюрприз” на пам’ятнику

Є в Краснодарському краї Росії село Витязево. Пам’ятним моментом його історії є матч місцевої команди з німцями в 1943 р. Окупанти вирішили організувати турнір з трьох учасників: німців, румунів і росіян. Розгромивши румунів, у “фінал” вийшли росіяни і німці. По ходу матчу місцеві програвали, але в підсумку вирвали перемогу, забивши вирішальний гол на останніх хвилинах. Для підсилення драматизму ситуації повідомлялося також, що німецьке командування погрожувало місцевим футболістам розстрілом у випадку виграшу останніх, але у зв’язку з ситуацією на фронті не змогло цю погрозу виконати. Нещодавно керівництво села вирішило встановити пам’ятник гравцям, які брали участь у тому матчі. На його відкритті на мешканців села очікував сюрприз: всі імена учасників гри були переплутані, а найголовніше – на пам’ятнику чомусь був зображений… колишній форвард “Барселони” Боян Кркіч. Через деякий час помилки виправили, але фото Бояна так і залишилося на плиті.

Україна

Час шкрябати потилиці

Заяви голови представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі, зроблені ним в різні пори року, здатні кидати наше верховне керівництво то в жар, то в холод. Щонайменше – змушує шкрябати потилиці. Навесні він заявив, що “Євросоюз поки не може запропонувати Україні перспективу членства” і водночас поспівчував, зазначивши, що “це велике розчарування для наших українських партнерів”. Влітку месьє (чи сеньйор?) Мінгареллі відверто заявив, що імплементації угоди про асоціацію України з ЄС перешкоджають популісти та олігархи. “Ці люди не хочуть модернізувати політичні та економічні структури цієї країни”, – проголосив він. А вже прохолодної осені, виступаючи на конференції регіональних і місцевих властей для Східного партнерства, пан посол Євросоюзу визнав за потрібне відзначити, що “Україна зробила великі успіхи в сфері децентралізації влади”. І що “після здійсненої за минулі три роки реформи мільйони конкретних українців стали жити краще”. Після цих слів приспів час шкрябати потилиці отим “мільйонам конкретних”…

Черговий “батіг” від уряду

Зарплата “в конвертах” – звичне для нас явище. Боротьба з ним ведеться вже віддавна, але успіхи в ній нагадують невтомну працю напівлегендарного царя Сізіфа з викочування величезного каменя на високу гору. Що було далі – відомо. Ось і тепер уряд вирішив завдати чергового удару по недобросовісних роботодавцях, які вперто не бажають офіційно працевлаштовувати своїх співробітників і виплачують зарплати “в конвертах”. Держслужбі з питань праці, Пенсійному фонду, Нацполіції та іншим органам доручено спершу розтлумачити усім зацікавленим, які штрафи “світять” за незаконну зайнятість, а вже з 5 жовтня почнуться масові перевірки. До слова, санкція за кожного неоформленого працівника передбачає штраф у розмірі 111,6 тис. грн. Разом з тим, експерти відзначають, що подолати це явище методом одного лише батога неможливо – людям потрібна інша мотивація. На їхню думку, найкраща боротьба з “тінню” – це коли людям доведуть, що сплачені ними податки не розкрадаються, а ефективно використовуються для їхнього ж блага.

Екс-спікера застукали з… цибулею

Sic transit gloria mundi – цю латинську фразу, що означає “Так минає слава світу” нині цілком може “приміряти” на себе колишній спікер Верховної Ради Володимир Рибак. Діяч старої закваски, випускник вищої партійної школи при ЦК КПУ має доволі солідну “трудову біографію” і в період незалежності. Міський голова Донецька впродовж 9 років, один із співзасновників одіозної “Партії регіонів”, довірена особа В.Януковича на президентських виборах 2004 р., депутат ВР кількох скликань і, як апофеоз кар’єри, пост голови парламенту в 2012-2014 рр. Попри увесь цей послужний список, колишній вірний соратник “двічі несудимого проффесора” нині, як простий смертний, купує цибулю на столичному ринку, де його й “застукали” всюдисущі репортери. І, не виключено, відчуває тиху радість від того, що вчасно залишив потопаючий корабель і, за його власними словами, “пішов на політичну пенсію”, уникнувши долі тих колишніх однопартійців, котрі втекли слідом за Януковичем, а також любителя “одноразових стрибків з висоти” М. Чечетова, який таким чином покінчив з собою…

Тернопілля

Десант з Києва та обнадійлива новина

Подій цього тижня у “файному місті” було багато, і брак площі дає змогу розповісти про них лише пунктирно. Цілий десант дуже впізнаваних осіб з Києва на форумі представників органів місцевого самоврядування. Прем’єр Володимир Гройсман, ознайомившись з місцевими реаліями, пообіцяв фіскальні перевірки будівельних компаній на предмет сплати податків, а також виконання законодавства про працю. Тим часом у чиїйсь винахідливій голові виникла ідея зробити Великий ключ до Тернополя – з енергетикою гостинності, любові, радості та інших чеснот, характерних для містян. Одразу ж подумалося: а чому б не зробити ще один, який відкривав би серця чиновників та функціонерів і давав змогу обходитися при вирішенні різних питань без хабарів? Стало також відомо, що черговий осінній призов до лав ЗСУ триватиме не два, а три місяці – мабуть, для того, щоб дати додатковий час зголоситися до воєнкомату тисячам бажаючих стати у стрій. Ще одна обнадійлива новина: вартість проїзду в тролейбусах невдовзі може зрости до 6 грн 00 коп.

Ігор Дуда