Облила себе бензином і підпалила: напередодні Різдва на Тернопільщині сталося моторошне самогубство

07/01/2018 0
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В Тернопільській області жінка спалила себе живцем.

Подружжя ділило майноВипадок трапився на Чортківщині вчора, 6 січня, повідомляє Галас.

Зранку в одному з сіл 49-річна жінка вийшла на територію лісопосадки, облила себе бензином та підпалила.

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