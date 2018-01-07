Облила себе бензином і підпалила: напередодні Різдва на Тернопільщині сталося моторошне самогубство

07/01/2018 Розмір тексту:

В Тернопільській області жінка спалила себе живцем.

Випадок трапився на Чортківщині вчора, 6 січня, повідомляє Галас.

Зранку в одному з сіл 49-річна жінка вийшла на територію лісопосадки, облила себе бензином та підпалила.