Облрада таки призначила новим редактором “Свободи” історика з “тусовки” Барни

22/09/2016 Розмір тексту:

Головним редактором комунальної обласної газети “Свобода” призначили Віктора Уніята. Відповідне рішення 22 вересня під час сесії облради прийняли депутати.

За проголосували близького 40 обранців, тоді як для прийняття рішення достатньо 34 голосів, пише “20 хвилин“.

Заступником головного редактор призначили Михайла Лисевича, який до цього виконував обов’язки керівника видання.

Працівники газети, які сьогодні пікетували облради, уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення у судовому порядку.

Читайте на цю тему:

Степан Барна поповнить список ворогів преси?

До скандалу з газетою “Свобода” причетний голова ОДА?

Жити по-новому: вчителя історії з “кружка” Барни хочуть зробити редактором газети