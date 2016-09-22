Облрада таки призначила новим редактором “Свободи” історика з “тусовки” Барни
22/09/2016 3
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Головним редактором комунальної обласної газети “Свобода” призначили Віктора Уніята. Відповідне рішення 22 вересня під час сесії облради прийняли депутати.
За проголосували близького 40 обранців, тоді як для прийняття рішення достатньо 34 голосів, пише “20 хвилин“.
Заступником головного редактор призначили Михайла Лисевича, який до цього виконував обов’язки керівника видання.
Працівники газети, які сьогодні пікетували облради, уже заявили, що будуть оскаржувати це рішення у судовому порядку.
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Коментарі (3)
свідома українка27/01/2017
але зате с в о б о д а (((
Катерина22/09/2016
А зараз тільки історики й керують: Що у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти Петровський та Мисик (депутат обласної ради), що у газеті “Свобода”. І немає для Барни різниці, до якої партії ти належиш. Лиш би агітацію за нього проводив та кошти обласної ради відмивати допомагав.
Стефко Анраб22/09/2016
Це той самий алкашик, який пиячив з Ротманом і Хаварівським? Чи це той самий, який з Мельничуком перепичував словники? Ніхто він і звати його ніяк. Проте, факт безперечний: собі подібний обирає такого самого. Якщо рагулі обирають рагуля – хто проти? Отаку маємо владу, таких маємо рагулів на всіх посадах в області та кожному районі. Як влучно сказав один москаль: “Хатітє ето хавать – хавайтє!”