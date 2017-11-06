Обласні депутати знову завалили Перспективний план

06/11/2017 Розмір тексту:

На сесії 2 листопада Тернопільська обласна рада не змогла проголосувати зміни до Перспективного плану формування громад. Проектом рішення передбачалося додати до переліку створених громад ще чотири, де 29 жовтня відбулися вибори. Однак для результативного голосування забракло одного голосу.

Наполегливі спроби голови облдержадміністрації Степана Барни та голови обласної ради Віктора Овчарука знайти додатковий голос не увінчалися успіхом. В сесійній залі не було кого переконувати. Важливе питання розглядали наприкінці засідання, коли частина депутатів розійшлася по справах. В першу чергу, депутати-господарники з провладної фракції, які, проголосувавши за бюджет, очевидно, вирішили свою місію виконаною.

Незважаючи на це, проект рішення набрав 32 голоси. Голосували “за” практично всі депутати, що залишилися в залі, окрім “Самопомочі”, яка чомусь забажала цілісного розгляду плану реформи в області.

Незважаючи на прикрий результат 2 листопада, не має жодного сумніву, що на наступному засіданні зміни до Перспективного плану затвердять, адже є політична воля більшості фракцій.