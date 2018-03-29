Обласна влада показала силу

29/03/2018 Розмір тексту:

Засідання сесії Тернопільської облради 28 березня політичний тандем Степана Барни і Віктора Овчарука може занести собі в актив.

Після провалу початку березня, коли обласні депутати під наглядом ветеранських організацій атовців прийняли звернення про відставку перших осіб і силового блоку держави, керівники області зуміли опанувати ситуацію та показати віце-спікеру тимошенківцю Деревляному, хто в цій раді господар.

Незважаючи на присутність у залі різного роду незгідних (в першу чергу, “захисників” школи мистецтв), обласний парламент домігся прийняття запланованих владою рішень. Показовим стало голосування за передачу місту школи мистецтв, яке окрім порошенківців, об’єднало таких запеклих “друзів”, як фракції “Свободи” і “Самопомочі”.

Ще одне важливе для влади питання – розподіл понад 60 мільйонів вільного залишку обласного бюджету – також вдалося провести через сесійний зал. Зіткнувши між собою інтереси умовно опозиційних сил, владний тандем добився свого.

Щоправда, на цьому азарт до роботи 28 березня вичерпався. Під час розгляду програми соціально-економічного розвитку області на 2018 рік у залі залишилось 25 народних обранців, внаслідок чого спікер Овчарук змушений був перенести засідання… До наступної мобілізації сил та ресурсів.