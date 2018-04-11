Обіцяв землю і нерухомість: аферист з Тернополя виманював у бійців АТО величезні суми коштів

Працівники відділу детективів ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили шахрайський механізм видурювання грошей з учасників АТО. Псевдопрацівник правоохоронних органів виманював готівку за вирішення земельних питань.

Оперативники встановили, що зловмисник – безробітний 32-річний мешканець Тернополя. Аферист представлявся бійцям антитерористичної операції керівником підрозділів СБУ з різних областей. За грошову винагороду терноплянин обіцяв посприяти у отриманні земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

Зловмисник знайшов свою жертву шахрайства в обласному центрі. Він запропонував одному із учасників антитерористичної операції отримати на вигідних умовах гаражне приміщення в столиці. Вартість такої послуги він оцінив у 10 000 доларів. Співробітники СБ України спільно з поліцейськими краю впіймали ділка після зарахування 250-тисяч гривень на його банківський рахунок.