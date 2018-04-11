Обіцяв землю і нерухомість: аферист з Тернополя виманював у бійців АТО величезні суми коштів
Працівники відділу детективів ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили шахрайський механізм видурювання грошей з учасників АТО. Псевдопрацівник правоохоронних органів виманював готівку за вирішення земельних питань.
Оперативники встановили, що зловмисник – безробітний 32-річний мешканець Тернополя. Аферист представлявся бійцям антитерористичної операції керівником підрозділів СБУ з різних областей. За грошову винагороду терноплянин обіцяв посприяти у отриманні земельних ділянок та об’єктів нерухомості.
Зловмисник знайшов свою жертву шахрайства в обласному центрі. Він запропонував одному із учасників антитерористичної операції отримати на вигідних умовах гаражне приміщення в столиці. Вартість такої послуги він оцінив у 10 000 доларів. Співробітники СБ України спільно з поліцейськими краю впіймали ділка після зарахування 250-тисяч гривень на його банківський рахунок.
Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 ККУ України – «Шахрайство, вчинене у великих розмірах», повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...