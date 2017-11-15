Обіцянка-цяцянка: що чекає мешканців області, хворих на цукровий діабет

15/11/2017 Розмір тексту:

Кожні десять секунд від цукрового діабету у світі вмирає людина. Це одне з найбільш поширених захворювань. Щоб привернути увагу до проблеми, запровадили Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

Кількість хворих на цукровий діабет на Тернопільщині постійно більшає. Лише цього року в регіоні зареєстрували 35 тисяч випадків захворювання.

«На жаль, тенденція щодо збільшення кількості хворих постійно простежується по Україні, в світі, і в нашому регіоні. Щодо світової статистики, то у 1980-му році на цукровий діабет захворіло 108 мільйонів людей, а у 2014-му – цифра зросла до 422-ох мільйонів. Щодо Тернопільської області, то у 2006-му році на диспансерному обліку з цим захворюванням перебувало 29 тисяч пацієнтів, у 2016-му – 41 тисяча. Серед дітей у 2006-му році зафіксовано 118 випадків цукрового діабету, а у 2016-му – 300 випадків», – повідомив викладач медичного університету Степан Запорожан.

У регіоні проблемою залишається забезпечення хворих на цукровий діабет необхідними медичними препаратами, тобто інсуліном. Потреба регіону складає майже 35 мільйонів гривень, з державного бюджету виділено 26 мільйонів. З нового року хворим обіцяють ще одну програму, як дозволить безкоштовно або за зниженими цінами отримувати необхідні ліки.

Софія Романська