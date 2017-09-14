Обікрасти за три хвилини: на Східному професійно “обчистили” два офіси. ВІДЕО

14/09/2017 Розмір тексту:

Два ноутбуки та гроші вкрали з офісного приміщення на проспекті Бандери, 25. Злодії впорались за три хвилини і незважаючи на камери працювали лише в рукавичках.

Зараз причетних до крадіжки розшукують, повідомляє Доба.

— Може хтось впізнає хлопчиків, які полюбляють чуже майно. 9.09.17 р. о 15.07 підваживши двері пограбували офіси по просп. С.Бандери 25. Викрали ноутбуки в 2 офісах та гроші. Фото та відео додаю. Якщо зустрічали телефонуйте 102 чи пишіть у приват, — написав в мережі Михайло Яковенко.