“Обіди школярі громади Вишнівця отримуватимуть лише з найякісніших продуктів”, – Володимир Кравець

Також, була встановлена й вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів ОТГ та пільгові умови оплати батьків: 40% вартості харчування в день (8 грн.) для сільських дитсадків та 60% (12 грн) – для селищних.

– На харчування дітей в школах ми вже виділили 200 тисяч гривень. В майбутньому кошти на харчування наших школярів плануємо виділяти в залежності від потреби. Що стосується таких продуктів як гречка, інша крупа, борошно, олія, то її виділятимуть спонсори. Щодо інших продуктів на разі укладаються договори з гуртівнями. Особливу увагу приділяємо якості продуктів, адже діти повинні отримувати найякісніші обіди в навчальних закладах, – пояснює голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Також особливу увагу приділятимуть і на стан їдалень в навчальних закладах, наведення відповідного санітарного стану в них, придбання посуду тощо.