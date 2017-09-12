“Обіди школярі громади Вишнівця отримуватимуть лише з найякісніших продуктів”, – Володимир Кравець

12/09/2017 0
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Учні 1-4 класів та старшокласники, які відносяться до пільгових категорій, в навчальних закладах Вишнівцької ОТГ харчуватимуться безкоштовно.

Також, була встановлена й вартість харчування вихованців дошкільних навчальних закладів ОТГ та пільгові умови оплати батьків: 40% вартості харчування в день (8 грн.) для сільських дитсадків та 60% (12 грн) – для селищних.

– На харчування дітей в школах ми вже виділили 200 тисяч гривень. В майбутньому кошти на харчування наших школярів плануємо виділяти в залежності від потреби. Що стосується таких продуктів як гречка, інша крупа, борошно, олія, то її виділятимуть спонсори. Щодо інших продуктів на разі укладаються договори з гуртівнями. Особливу увагу приділяємо якості продуктів, адже діти повинні отримувати найякісніші обіди в навчальних закладах, – пояснює голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець.

Також особливу увагу приділятимуть і на стан їдалень в навчальних закладах, наведення відповідного санітарного стану в них, придбання посуду тощо.

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